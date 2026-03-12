La Universitat de València formarà la ciutadania de l’Horta Sud sobre el territori i el risc d’inundacions

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acollit la presentació d’un projecte pilot de formació ciutadana sobre el risc d’inundacions
Impulsat pel grup d’investigació Riumed de la Facultat de Geografia de la Universitat de València i liderat per la científica Ana Camarasa.
La iniciativa té com a objectiu ajudar la població a comprendre millor el territori i els riscos associats a episodis d’inundacions, especialment després de la DANA que va afectar la comarca. El projecte preveu desenvolupar accions formatives en una desena de municipis de l’Horta Sud amb major risc d’inundació.
En la jornada de presentació han participat representants institucionals, equips tècnics municipals, associacions de víctimes de la DANA, així com entitats socials i organismes com Protecció Civil o Creu Roja.
El president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha destacat que esta iniciativa és “fonamental per conéixer millor el nostre territori i poder protegir-nos”, i ha subratllat la importància de conéixer la veritat del que va passar durant aquell episodi.
Per la seua part, la geògrafa Ana Camarasa ha explicat que les formacions no pretenen eliminar el risc, sinó ajudar la ciutadania a conviure amb ell i entendre el funcionament del territori. A més, durant les sessions també es desmentiran creences errònies sobre les causes de les inundacions.
El programa inclourà sessions teòriques i eixides sobre el terreny als barrancs i conques fluvials, amb activitats adaptades a cada municipi i a diferents perfils de població.
Les formacions començaran en les pròximes setmanes i comptaran amb la participació de la ciutadania i del teixit associatiu de la comarca.