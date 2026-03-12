Les Amas de Casa Tyrius de Quart de Poblet celebren el seu tradicional berenar faller

L’associació d’Amas de Casa Tyrius de Quart de Poblet ha celebrat un any més el seu tradicional berenar faller
Una cita molt esperada que reunix veïns i veïnes del municipi al voltant de la gastronomia i les tradicions pròpies de les Falles.
Durant la vesprada, el local de l’associació s’ha omplit d’ambient festiu amb bunyols acabats de fer, xocolate calent i moltes ganes de compartir una estona de convivència en estes dates tan assenyalades.
Les integrants de Tyrius han tornat a demostrar la seua implicació i compromís amb la vida social i cultural del municipi. Al llarg de l’any participen activament en nombroses activitats i celebracions locals, contribuint a mantindre vives les tradicions i fomentant la participació ciutadana.
A esta trobada també han assistit membres de la corporació municipal, que han volgut acompanyar l’associació en esta activitat que s’ha convertit ja en una cita habitual dins del calendari faller de Quart de Poblet.
Una jornada marcada pel bon ambient, la tradició i el reconeixement a la tasca constant de les Amas de Casa Tyrius, que continuen sent un motor fonamental de participació i convivència al municipi.