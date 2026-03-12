Les obres de desviament del Barranc de la Saleta d’Aldaia podrien licitar-se este quadrimestre

Aldaia continua treballant en el desviament del Barranc de la Saleta fins al nou llit del Túria.
Recordem que al desembre van iniciar les obres per rebaixar la cota del llit del barranc al seu pas pel casc urbà, amb l’objectiu d’aconseguir una capacitat de 30 metres cúbics per segon.
Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Xoc Municipal aprovat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, mentre el Ministeri inicia les obres de canalització, amb una inversió de vora 2 milions d’euros amb fons de l’Estat i de la Generalitat, que podrien licitar-se este mateix quadrimestre.
Luján insisteix en la importància que les obres estructurals s’executen per minimitzar l’impacte en les zones afectades per la DANA del 2024, així com en la necessitat de millorar la coordinació davant les emergències.
El nou Pla Territorial Municipal d’Emergències d’Aldaia, aprovat inicialment el passat gener i sotmès a informació pública este març, estructura la resposta davant una crisi similar a la de 2024 al voltant del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), des d’on l’alcalde dirigirà la presa de decisions sempre en coordinació amb el Cecopi de la Generalitat Valenciana. Este pla situa, a més, la Saleta i els barris adjacents com a eix del risc.
Luján reconeix que el municipi tardarà anys a tornar a les condicions prèvies a la DANA, però subratlla la rellevància d’unes actuacions que no només restableixen l’estat original de les zones afectades, sinó que també les protegeixen front a futures avingudes.