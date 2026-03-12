Pérez Llorca anuncia mesures per a garantir la viabilitat de la ramaderia extensiva

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat l’eliminació de l’impost de transmissions patrimonials per a les explotacions de bestiar extensiu
Dins de l’Estratègia Valenciana per al foment de la ramaderia extensiva 2026-2030, que inclou també mesures com la promoció de la qualitat i el consum dels productes amb este origen.
L’Estratègia arreplega 70 mesures agrupades en onze línies d’actuació per a assegurar el futur del sector. Durant la seua intervenció en una explotació d’ovelles guirres a la pedania valenciana de Massarojos, el cap del Consell ha destacat l’augment de costos, l’excés de burocràcia, la baixa rendibilitat i la falta de relleu generacional com els principals reptes del sector.
En esta línia, el president ha destacat l’impuls de l’Oficina Virtual Veterinària.
Pérez Llorca també ha subratllat el suport del Consell per augmentar la rendibilitat de la producció ramadera i s’ha referit a les ajudes convocades per la Generalitat per a la modernització d’explotacions ramaderes per valor de 9 milions d’euros, a més dels 29 milions per a facilitar la incorporació de joves agricultors i ramaders.