AVA-ASAJA publica manuals per a l’ús segur d’eines de poda en el sector agrari

Desbroçadores, tisores elèctriques i motoserres: formació i prevenció de riscos
Els manuals es poden descarregar gratuïtament a la web de AVA-ASAJA
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), amb el suport del Servei de Prevenció Mancomunat Agrari i la financiació de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, ha elaborat tres nous manuals didàctics per millorar la prevenció de riscos laborals en les tasques agrícoles.
Els manuals aborden l’ús segur de desbroçadores manuals, tisores elèctriques per a poda i motoserres, eines àmpliament utilitzades en explotacions agràries que requereixen formació específica per garantir la seguretat dels treballadors. Els continguts inclouen:
- Identificació dels riscos més freqüents.
- Procediments correctes d’ús i manteniment bàsic dels equips.
- Ergonomia en el treball i recomanacions per evitar accidents durant desbrossament i poda.
Segons AVA-ASAJA, la formació i la conscienciació són clau per millorar la seguretat laboral, especialment quan es manipulen maquinària o eines motorizades.
Els manuals estan disponibles per a la descàrrega gratuïta a la secció de Prevenció de Riscos Laborals de la web de AVA-ASAJA, de manera que qualsevol persona interessada pugui consultar-los i utilitzar-los com a material de suport.
A més, la pàgina del Servei de Prevenció de Riscos Laborals ofereix un assistent virtual basat en Intel·ligència Artificial, que permet fer consultes fiables sobre prevenció de riscos en el sector agrari, gràcies a que les fonts han estat supervisades i seleccionades prèviament.