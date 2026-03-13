Comencen els treballs de prevenció d’incendis a la Casella i la millora d’instal·lacions de la Murta a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat noves obres forestals i inversions en prevenció d’incendis forestals, finançades per la Diputació de València a través de la línia de subvenció en Gestió Forestal i Prevenció d’Incendis Forestals.
Les obres es centren en:
- Faixa auxiliar del tram final del camí de la Casella, zona de risc per contacte directe amb la vegetació.
- Àrea Estratègica de Gestió 13, al barranc de la Rabosa, amb elevada càrrega de combustible forestal que augmentava el risc d’incendis.
El cost total de les dues actuacions és de 18.052,34 €, contemplat en el pla local de prevenció d’incendis forestals d’Alzira.
Tractaments silvícoles aplicats
- Reducció de la continuïtat: trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la vegetació per reduir la virulència del foc.
- Sanejament: eliminació de peus arboris i arbustius morts, dèbils o malformats.
- Poda: rames baixes i mortes del pinar.
- Aprofitament de restes: trituració in-situ per incorporar-les al sòl o destinar-les a biomassa per generar calor.
Condicionants especials per espais protegits
- Formació específica dels operaris.
- Flora protegida delimitada.
- Conservació de fusta morta per no alterar els cicles biològics d’insectes perforadors i descomponedors.
Millores a la Murta
S’ha instal·lat una estufa de llenya al Punt d’Informació de la Murta, que utilitza la biomassa extreta del propi manteniment del Paratge Natural Municipal Murta i Casella, millorant la sostenibilitat i el confort de personal i visitants durant l’hivern. La inversió ha estat de 4.872,64 €.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha destacat: “Gràcies a aquestes actuacions de gestió forestal sostenible, disminuïm el risc d’incendis, millorem la sanitat del bosc i creem estructures vegetals més resilients. A més, podem calfar les instal·lacions amb la biomassa generada dels mateixos treballs, optimitzant els recursos locals.”