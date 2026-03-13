Divendres 13 de març: Mascletà i espectacle pirotècnic nocturn obren la Setmana Gran

Mascletà diürna a la plaça de l’Ajuntament
Espectacle pirotècnic nocturn amb llum i color
Hui divendres 13 de març, la plaça de l’Ajuntament ha estat l’escenari d’una espectacular mascletà, un dels moments més esperats pels veïns i visitants, que marca l’inici de la Setmana Gran de la ciutat.
La demostració ha estat realitzada per la reconeguda pirotècnia Vulcano, procedent de Villarejo de Salvanés (Madrid), amb un total de 214 quilos de pólvora i una durada impressionant de 6 minuts i 25 segons, durant els quals els assistents han pogut gaudir d’una combinació perfecta de ritme, força sonora i precisió en els impactes.
L’emoció a la plaça ha estat palpable des del primer moment, amb aplaudiments i crits del públic que celebrava cada traca i efecte pirotècnic. Aquesta mascletà no només serveix com a espectacle, sinó també com a preludi de les festes grans, recordant a tots que les celebracions més importants de l’any s’apropen i prometen moments inoblidables.
I la jornada encara no ha acabat: esta nit de 9 minuts i 20 segons la ciutat acollirà un espectacle pirotècnic nocturn a càrrec de Pirotècnia Arcoíris, amb més de 92 quilos de material explosiu i una durada de 560 segons. Aquesta demostració nocturna combinarà llum, color i sincronització musical, oferint un espectacle visualment impressionant que il·luminarà el cel de la ciutat i deixarà els assistents amb records memorables.
Amb esta doble cita pirotècnica, tant de dia com de nit, la Setmana Gran comença amb força i entusiasme, oferint a veïns i visitants l’oportunitat de gaudir de la tradició festiva més emblemàtica de la ciutat, plena de soroll, color i emoció.