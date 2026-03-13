Els ninots inunden ja de color els carrers d’Alzira

Cada racó d’Alzira bull ja d’ambient faller.
Amb l’arribada dels ninots de cada falla, els carrers s’han inundat de color i les comissions treballen de valent per complir amb els terminis de la plantà.
És el cas de la Falla Camí Nou, on este matí ha arribat la góndola o remolc utilitzat per a transportar els ninots. Enguany, el lema de la falla és “Avani”, els quatre elements de la natura.
Un disseny de Josué Beitia, que ha aconseguit endur-se Ninot Indultat i Millor Ninot de Secció Especial de les Falles d’Alzira 2026.