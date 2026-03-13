La Diputació impulsa el Circuit de Carreras amb RunCáncer

14 proves solidàries a la província entre març i desembre
Recaptació íntegra destinada a la investigació contra el càncer
La Diputació de València, en col·laboració amb l’Asociación Española Contra el Cáncer, ha donat un nou impuls al seu Circuit de Carreras Populares, que després de 26 edicions passa a denominar-se Circuit de Carreras by Diputació de València i s’integra dins de la iniciativa solidària RunCáncer.
El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat que el nou circuit “suposa la consolidació d’un moviment que ja forma part de la identitat solidària de la nostra província”. L’objectiu és combinar esport popular i solidaritat, amb la participació en una classificació general i la destinació del 100% de la recaptació a la investigació en càncer.
El diputat d’Esports, Pedro Cuesta, ha afegit que el canvi de format permet portar la competició a més poblacions de la província i reforça la promoció de l’esport solidari. Per part seva, Tomás Trenor, president de l’AECC a València, ha valorat que aquesta integració reforça les marxes solidàries i envia un missatge clar de col·laboració contra el càncer.
El renovat circuit compta enguany amb 14 proves confirmades, amb participació gratuïta en el circuit, i un import unificat de 5 euros per carrera que es destinarà íntegrament a la investigació oncològica. Els premis en metàl·lic s’han eliminat, mantenint obsequis en material esportiu per als millors classificats.
Les proves ja iniciades inclouen Rafelbunyol (1 de març) i continuaran a Montserrat (24 d’abril), Paterna (26 d’abril), Paiporta (31 de maig), Alboraia (27 de juny), l’Alcúdia (5 de setembre), Torrent (26 de setembre), Xàtiva (27 de setembre), València (18 d’octubre), Gandia (25 d’octubre), Alfafar (8 de novembre), l’Olleria (15 de novembre), Picassent (13 de desembre) i finalitzarà el 27 de desembre a Alcàsser.