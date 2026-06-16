València invertirà prop de 46.000 euros per a reobrir el refugi antiaeri de Massarrojos a finals d’any

Les obres renovaran la il·luminació, revisaran la ventilació i reforçaran elements estructurals afectats per la humitat
L’actuació permetrà recuperar per a la ciutadania un espai patrimonial declarat Bé de Rellevància Local
L’Ajuntament de València ha adjudicat les obres d’adequació del refugi antiaeri de Massarrojos amb l’objectiu de reobrir este espai històric abans de finalitzar l’any. La intervenció, adjudicada a l’empresa Estudio Iluminación S.L. per un import de 45.971 euros, tindrà un termini d’execució estimat de quatre mesos.
Els treballs se centraran principalment en la renovació completa del sistema d’il·luminació, que des de la rehabilitació del refugi en 2020 ha patit nombroses avaries a causa de les elevades condicions d’humitat existents a l’interior de l’espai. A més, es revisaran els sistemes de ventilació i d’emergència, es reforçarà la volta d’accés i es consolidaran diverses rajoles deteriorades.
El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha destacat que esta actuació permetrà garantir la conservació del monument i recuperar un dels principals recursos culturals de Massarrojos. El refugi està declarat Bé de Rellevància Local i constitueix una mostra destacada del patrimoni militar de la Guerra Civil Espanyola.
Les actuacions inclouran la substitució de les actuals lluminàries per equips LED amb carcasses d’acer inoxidable adaptades a entorns d’alta humitat i salinitat. També es renovaran les safates d’il·luminació deteriorades, l’enllumenat d’emergència i els sistemes d’il·luminació dels panells informatius.
El refugi, situat entre el carrer Benet Bosch i la plaça del Soñador de Massarrojos, es troba a una profunditat aproximada de nou metres i presenta unes característiques ambientals similars a les d’una cavitat subterrània natural. Esta circumstància ha provocat problemes continus de condensació i corrosió que han afectat greument les instal·lacions.
Els primers problemes es van detectar en 2022 després d’un període de fortes pluges, però la situació es va agreujar durant 2023 amb una avaria generalitzada del sistema d’il·luminació. Paral·lelament, també es van registrar despreniments de rajoles en la volta d’un dels accessos, fet que va obligar a tancar el refugi per motius de seguretat.
Per a determinar la millor solució tècnica, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic va comptar amb l’assessorament d’especialistes en la gestió de coves visitables, concloent que la humitat permanent era l’origen principal de les patologies detectades.
Amb esta intervenció, l’Ajuntament pretén garantir la conservació d’un element patrimonial singular i tornar a posar en valor un espai que forma part de la memòria històrica de la ciutat.