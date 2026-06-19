Torrent guanya espai per als vianants amb noves zones de convivència a Sant Valeriano i Germanies

L’Ajuntament de Torrent continua avançant en les obres de renovació i millora urbana dels carrers Sant Valeriano i Germanies amb una nova actuació destinada a incrementar l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat dels espais públics.
Els treballs inclouen la transformació d’antics espais tancats amb grava, situats al costat d’algunes illes de contenidors, en noves àrees obertes per als vianants i la convivència veïnal.
Esta intervenció contempla la retirada de les tanques que delimitaven estes zones, les quals presentaven una escassa funcionalitat i, en molts casos, dificultaven tant el pas de les persones com l’accés als contenidors.
L’actuació forma part del projecte de renovació integral de l’eix Germanies-Sant Valeriano, impulsat per l’Ajuntament de Torrent a través de Nous Espais Torrent S.A.
¡Este projecte inclou també la plantació de 133 nous arbres, entre els quals destaquen 114 tarongers amargs seleccionats pels veïns mitjançant un procés participatiu, així com la instal·lació d’una moderna xarxa de reg automatitzada.
Amb estes millores, el consistori continua avançant en la transformació d’una de les principals artèries de la ciutat, apostant per un model urbà més sostenible, accessible i pensat per a les persones.