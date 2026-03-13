La Generalitat habilita lanzaderas entre Albal, Torrent i La Torre per a la ‘mascletà’ després de la polèmica de Cercanías

Mesures especials per connectar els viatgers amb Metrovalència
El servei serà insuficient si hi ha una gran afluència de passatgers
La Generalitat Valenciana reforçarà a partir del 13 de març el servei de Metrobús i crearà lanzaderas Albal-Torrent i Albal-La Torre per donar servei durant els horaris propers a la ‘mascletà’ de Falles 2026. Aquesta mesura s’adopta després que Renfe suspendra l’arribada de trens a l’Estació del Nord de València entre les 13 i les 15 hores del 13 al 19 de març, fent que les línies de Cercanías C1 i C2 acabaran a Albal mentre no es rectifique la proposta inicial.
Segons el vicepresident tercer i conseller d’Infraestructures, Vicente Martínez Mus, el servei de llançadores és una mesura d’emergència per facilitar la connexió dels viatgers amb la xarxa de transport metropolità, especialment amb la estació de Torrent-Avinguda, tot i reconèixer que serà “difícil cobrir tota la demanda”.
L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) adverteix que el servei serà insuficient si hi ha un elevat nombre de passatgers i recomana viatjar en altres horaris i planificar alternatives. La mesura té com a objectiu canalitzar el flux de passatgers i millorar l’accés a la xarxa de Metrovalència.
Concretament:
- La línia Estació d’Albal – Metro Torrent-Avinguda funcionarà aproximadament de 13:10 a 14:40 hores, amb diverses sortides escalonades per traslladar els viatgers fins a la final de línia de Metrovalència.
- La llançadera Estació d’Albal – La Torre (EMT) connectarà amb la xarxa d’autobusos urbans de València, facilitant l’accés a l’àrea metropolitana i al centre de la ciutat.
A més, Metrovalència ha habilitat aparcaments gratuïts a la nova estació de València Sud, amb 536 places, per permetre als usuaris deixar el vehicle i accedir al metro cap al centre de manera còmoda i sostenible.
Segons la Generalitat, aquesta és una mesura d’emergència davant la situació creada per Renfe, que deixa els usuaris sense connexió directa i que no respon a les necessitats dels passatgers habituals de les línies de Cercanías. En cas que Renfe rectifique, el servei de llançadores es replegarà immediatament.