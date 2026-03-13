LA UNIÓ demana ajudes extraordinàries per a explotacions avícoles afectades per la malaltia de Newcastle

Les ajudes compensarien parcialment els costos de neteja, desinfecció i pèrdues per la interrupció de l’activitat
Podrien articular-se a través del règim europeu de minimis
13 de març de 2026.- LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura la creació d’una línia d’ajudes extraordinàries de minimis per a les explotacions avícoles afectades pels focus de la malaltia de Newcastle a la comarca de la Vall d’Albaida.
Les ajudes tindrien com a objectiu compensar parcialment els costos derivats de les mesures sanitàries, incloent-hi neteja, desinfecció, buit sanitari i pèrdues econòmiques per la interrupció temporal de l’activitat productiva, amb un límit màxim per explotació.
LA UNIÓ proposa condicionar l’accés a l’ajuda al compromís de mantenir l’activitat avícola durant almenys dos anys, així com al compliment de la normativa de sanitat animal, bioseguretat i registre d’explotacions, amb l’objectiu de reforçar la prevenció de futurs episodis sanitaris i assegurar la continuïtat del sector.
Els focus confirmats han obligat a aplicar mesures estrictes segons normativa europea, estatal i autonòmica, incloent-hi el sacrifici d’animals infectats, zones de protecció i vigilància, restriccions de moviment i buidatges sanitaris, generant conseqüències econòmiques significatives que no es cobreixen amb les indemnitzacions per animals sacrificats.
D’un punt de vista jurídic, aquestes mesures de suport complementàries es poden articular a través del règim d’ajudes de minimis previst en el Reglament (UE) 2023/2391, que permet concedir fins a 50.000 euros per explotació en tres exercicis fiscals sense notificació prèvia a la Comissió Europea.
LA UNIÓ insisteix que garantir la continuïtat de l’activitat productiva és fonamental, ja que les explotacions afectades per buits sanitaris i adaptacions a la bioseguretat afronten un període de pèrdues econòmiques que podria posar en risc la seva viabilitat. Per això, proposa que la Conselleria estudie aquesta línia d’ajudes extraordinàries limitades, destinada a compensar costos i incentivar la continuïtat del sector avícola.