Les associacions de Torrent celebren les seues jornades falleres amb Espurna i el CAS del Círculo Católico

Jornada fallera al centre ocupacional Espurna
Celebració fallera al Centre d’Acció Social del Círculo Católico
Les associacions i entitats socials de Torrent continuen sumant-se a la celebració de les Falles amb diferents jornades festives. En esta ocasió, la Fundació Espurna i el Centre d’Acció Social del Círculo Católico han viscut un dia marcat per la tradició fallera, la convivència i la participació d’usuaris, familiars i representants municipals.
El centre ocupacional Espurna va celebrar la seua jornada fallera amb diferents actes que van culminar amb la tradicional Cremà de la Falla Espurnes, un monument elaborat pels mateixos usuaris del centre baix el lema “Marina”, com a homenatge al món de la mar.
La jornada va començar amb l’exaltació dels representants de 2026, amb la proclamació de Francisco Cubells com a president i M. Victoria Benlloch com a Fallera Major. Després es va celebrar l’ofrena i una globotà que va animar l’ambient festiu, abans de compartir un dinar de germanor amb paelles.
Durant tota la jornada, la música de la xaranga Els Cremaets va posar ritme a la celebració, que a la vesprada va concloure amb la Cremà del monument i un berenar amb xocolate i bunyols.
D’altra banda, el Centre d’Acció Social del Círculo Católico també va celebrar la seua jornada fallera amb la plantà i posterior cremà d’una falla elaborada pels mateixos alumnes del centre, amb el lema “Encén la flama dels hàbits saludables”.
Una jornada festiva que posa en valor la participació de les entitats socials de Torrent en les Falles i el seu paper en la promoció de la convivència i la inclusió.