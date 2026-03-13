Primeres sancions per incompliment en el llançament de petards

Dos menors sancionats amb 601 euros per ús inadequat de pirotècnia
Les multes es repercutiran en els tutors legals i es van produir en un parc infantil
La Policia Local d’Algemesí ha sancionat dos menors per l’ús inadequat d’articles pirotècnics en un parc infantil de la ciutat. La sanció ascendix a 601 euros i es va imposar la nit del 10 de març, després que els agents comprovaren que els menors estaven llançant petards sense respectar les mesures de seguretat, associades a conductes vandàliques.
Els fets es van produir quan una patrulla va detectar que els xiquets estaven, juntament amb els seus pares, utilitzant de mala manera articles pirotècnics dins de la zona de jocs infantils, danyant el mobiliari urbà i sense complir les normes bàsiques de seguretat exigides per a este tipus d’activitats.
Esta conducta suposa una infracció de l’article 36.12 de la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, que considera infracció greu la utilització d’articles pirotècnics incomplint la normativa aplicable o sense adoptar les mesures de seguretat obligatòries.
D’acord amb esta normativa, les sancions per l’ús inadequat de material pirotècnic poden oscil·lar entre 601 i 30.000 euros, especialment quan es produïx en espais públics sensibles, com zones infantils, fora de l’horari permés o utilitzant mobiliari urbà.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Kiko Reinoso, ha assenyalat: “la pólvora forma part de la nostra cultura festiva, però sempre ha d’utilitzar-se amb responsabilitat i respectant les normes de seguretat. Des de l’Ajuntament continuarem treballant perquè les Falles es visquen amb alegria, però també amb seguretat per a tota la ciutadania”.
L’alcalde, José Javier Sanchis, ha remarcat la necessitat de cuidar el que amb esforç estem reconstruint i de tenir consideració amb els horaris de descans, animals i persones amb hipersensibilitat sensorial.