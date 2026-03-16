Cullera reforça la neteja durant les Falles amb 160 contenidors addicionals i més recollides diàries

L’Ajuntament de Cullera ha activat un dispositiu especial de neteja i gestió de residus amb motiu de la celebració de les Falles
L’objectiu de mantindre la ciutat en les millors condicions durant els dies de major activitat festiva.
Per a facilitar la correcta gestió dels residus, el consistori ha instal·lat 160 contenidors addicionals de les fraccions d’envasos i resta, repartits en un total de 80 punts de la ciutat, situats principalment en carrers i espais amb major concentració de persones i en les proximitats dels casals fallers.
Durant la setmana fallera, s’incrementarà el servei de recollida de residus, que passarà a realitzar-se tres vegades al dia per garantir una millor gestió dels residus generats.
També s’activarà un dispositiu intensiu de neteja amb més freqüències de servei, més personal i més mitjans, amb l’objectiu d’aconseguir unes Falles més netes i sostenibles.