Finita Ortells, Fallera Major als 73 anys: “el trage de fallera s’ha de lluir amb alegria”.

La Fallera Major més veterana de Sueca
No hi ha edat per viure i lluir el trage de fallera
Finita Ortells és, segurament, la Fallera Major més veterana de Sueca. Als 73 anys, Ortells ha acceptat el repte i l’honor de representar la Falla El Portal de Sueca, de la qual forma part tota la seua família.
Ortells, que ha superat grans obstacles a la seua vida, recorda que no hi ha edat per deixar de viure. Assegura que “el trage de fallera s’ha de lluir amb alegria” i agraeix l’acollida de la resta de Falleres Majors de la Ciutat, que l’han fet sentir “com una més”