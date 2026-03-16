Sol radiant i tots els monuments plantats en la mascletà del 16 de març

La mascletà d’este 16 de març ha tornat a omplir de pólvora i emoció la Plaça de l’Ajuntament de València
En una jornada radiant de sol i amb tots els monuments fallers ja plantats als carrers de la ciutat, que viu ja de ple la festa gran.
Milers de persones s’han congregat al centre de la ciutat per a gaudir d’una nova cita amb la pólvora, en un ambient festiu marcat pel bon oratge i la intensitat dels últims dies de les Falles de València. L’alegria dels assistents, molts d’ells vestits amb els tradicionals trages i indumentària típica, ha contagiat el centre històric i els voltants de la plaça, que s’han convertit en l’escenari d’un espectacle únic de color, foc i tradició.
La pirotècnia a càrrec de la Pirotècnia Tamarit ha estat protagonista de la jornada, amb una mascletà que ha utilitzat 216 quilos de pólvora i que ha ofert un ritme espectacular i coordinat, alternant estralls forts amb moments de major intensitat, culminant en el tradicional terratrémol que ha fet vibrar tot el centre de València.
Al balcó de l’Ajuntament han presenciat l’espectacle diverses autoritats, entre elles la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; el conseller de Sanitat, Marciano Gómez; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; i l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompanyats d’altres representants institucionals. La seua presència ha subratllat la importància cultural i social d’aquesta festa, reconeguda internacionalment com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Amb el ritme atronador de la pólvora i l’ambient festiu que envoltava la plaça, la mascletà ha tornat a fer vibrar el cor de València, oferint moments de gran emoció i alegria per a fallers i visitants. La jornada ha servit també com a preludi dels dies més intensos de la festa, on les comissions falleres continuaran competint amb creativitat i enginy per aconseguir els premis als millors monuments.