Convento Jerusalén-Matemàtic Marzal aconsegueix el primer premi de la Secció

La falla Convento Jerusalén-Matemàtic Marzal ha aconseguit el primer premi de la Secció Especial de les Falles 2026, revalidant així el guardó que ja va obtindre l’any passat.
El monument, obra de l’artista Daniel Gómez i amb un pressupost de 260.000 euros, el més alt de la categoria, ha conquistat el jurat amb el lema “Redimonis”, una proposta que reflexiona sobre fins on estaríem disposats a arribar per aconseguir els nostres desitjos.
El segon premi ha sigut per a la falla Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, amb el lema “Sent-i-ment”, de l’artista Josué Beitia, mentre que el tercer lloc ha recaigut en la falla Na Jordana, amb “Passions a la deriva”, de Mario Gual del Olmo.
El veredicte s’ha donat a conéixer en un acte presidit pel regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.
La comissió de Convento Jerusalén celebra així el seu dinové primer premi en la màxima categoria, consolidant-se com una de les falles més destacades de la història.
Una nova victòria que reafirma el lideratge de Convento Jerusalén en la Secció Especial i el seu compromís amb l’excel·lència artística en les Falles de València.