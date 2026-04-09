LA UNIÓ agrupa més de 60 finques en el projecte LogistiCs a Castelló per a defensar els propietaris

Col·lectiu superior als 220.000 m² amb defensa conjunta davant possibles compravendes o expropiacions
Procés obert per a noves adhesions i seguiment informatiu dels afectats
La Unió Llauradora i Ramadera, en coordinació amb el despatx d’advocats De Juan & Olavarrieta, ha consolidat un ampli col·lectiu de propietaris afectats pel projecte LogistiCs a Castelló, que ja agrupa més de 60 finques amb una superfície total superior als 220.000 m².
Aquest col·lectiu s’ha organitzat per a defensar els drets dels llauradors i propietaris davant qualsevol proposta o procediment que puga depreciar el valor real de les terres, tant en un escenari de compravenda com en un eventual procés d’expropiació. L’organització assegura que exercirà totes les accions necessàries per a garantir una defensa eficaç, rigorosa i transparent dels interessos col·lectius.
En l’última assemblea, les persones propietàries van traslladar de manera unànime la necessitat d’una actuació ferma i coordinada per a assegurar una negociació justa, protegir el patrimoni agrícola i evitar una depreciació injustificada de les finques afectades.
El tècnic responsable d’expropiacions de LA UNIÓ, Salvador Bosch, ha remarcat el compromís de l’organització per a aconseguir les millors condicions possibles per al col·lectiu i ha defensat que, en cas d’expropiació, es treballarà perquè el preu just siga el més elevat possible dins del marc legal.
A més, LA UNIÓ manté obert el procés per a incorporar nous propietaris que desitgen sumar-se a aquesta defensa conjunta i rebre informació tant de possibles ofertes de compravenda com de les accions jurídiques i tècniques que s’estan desenvolupant en relació amb el projecte.