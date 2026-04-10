AVA-ASAJA valora l’ajuda a la verema en verd però reclama més suport estatal per al sector del vi

L’organització agrària considera positiva la mesura de la Generalitat però alerta de limitacions en les ajudes
Demana al Govern central noves actuacions, com ja aplica França amb fons europeus per a la destil·lació de crisi
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha valorat positivament la posada en marxa de l’ajuda a la verema en verd per part de la Generalitat, publicada recentment en el DOGV, però considera que és insuficient davant la crisi que travessa el sector vitivinícola.
Des de l’organització destaquen que esta mesura respon a una reivindicació històrica del sector per a equilibrar l’oferta i la demanda i millorar els preus en origen, que en molts casos es troben per davall dels costos de producció.
No obstant això, AVA-ASAJA adverteix que la quantia de les ajudes pot resultar limitada per dos factors. D’una banda, el càlcul es realitzarà per parcel·les i no per explotació completa, i de l’altra, la compensació es basarà en la mitjana de producció dels últims tres anys, marcats per baixes collites a causa de la sequera i la DANA.
Per este motiu, l’organització proposa revisar estos criteris en futures convocatòries per a garantir un suport més ajustat a la realitat del sector.
A més, AVA-ASAJA reclama al Govern central la posada en marxa de noves mesures de suport, davant l’increment dels costos de producció, especialment en energia i fertilitzants, així com altres problemes com les plagues, la pressió de la fauna salvatge o l’excés de burocràcia.
En este context, l’entitat posa com a exemple el cas de França, que ja ha activat mecanismes com la destil·lació de crisi, amb una dotació de 40 milions d’euros procedents de la Unió Europea per a estabilitzar el mercat del vi.
Finalment, AVA-ASAJA insta el Ministeri d’Agricultura a aplicar mesures incloses en el paquet europeu del vi, com ajudes per a l’arrancada voluntària de vinyes, inversions per a mitigar el canvi climàtic o suport a la investigació de malalties, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sector vitivinícola.