La Generalitat activa un pla de 421 milions per a protegir famílies i empreses per la crisi internacional

El Consell combina ajudes directes, rebaixes fiscals i crèdits bonificats en 27 mesures
Habitatge, autònoms, transport i sectors productius concentren les principals actuacions
La Generalitat Valenciana ha posat en marxa un paquet econòmic de més de 421 milions d’euros amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la crisi internacional derivada del conflicte a l’Iran sobre famílies i empreses de la Comunitat.
El pla, presentat després de la Mesa de Diàleg Social, inclou un total de 27 mesures i es planteja com un document obert que s’anirà adaptant segons l’evolució de la situació econòmica.
En conjunt, es mobilitzen 137,96 milions d’euros en ajudes directes, 153,3 milions en rebaixes fiscals i 130 milions en crèdits bonificats, als quals s’afegeixen 97,2 milions en deduccions de l’IRPF.
Entre les mesures més destacades figura una ajuda per a compensar l’augment dels interessos hipotecaris, així com noves ajudes al lloguer dotades amb 15 milions d’euros.
El pla també reforça la cobertura social amb més recursos per a famílies vulnerables i ajuntaments, al mateix temps que contempla la congelació de tarifes del transport públic i inversions per a renovar flotes.
En l’àmbit empresarial, s’activen ajudes per a autònoms afectats per l’encariment energètic, així com noves línies de finançament, entre elles una de 100 milions d’euros per a empreses i una altra de 30 milions per al sector primari.
A més, s’impulsen programes d’internacionalització i mesures per a millorar l’eficiència energètica, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit productiu valencià en un context d’incertesa econòmica.