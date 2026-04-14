Pérez Llorca defensa una política fiscal justa amb més deduccions per a rendes baixes i mitjanes

Més deduccions socials i suport a les famílies
Beneficis fiscals i ajudes davant situacions extraordinàries
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat una política fiscal “justa i responsable” amb l’objectiu de millorar la vida de les persones, especialment de les classes mitjanes i treballadores, durant la presentació de la campanya de la renda 2025.
Entre les principals novetats, destaca l’ampliació de les deduccions socials, especialment en l’àmbit sociosanitari i esportiu, així com noves bonificacions en despeses vinculades a l’ensenyament musical, que beneficiaran milers de contribuents.
En total, un milió de valencians podran acollir-se a estes deduccions, amb un estalvi global pròxim als 100 milions d’euros. A més, s’han reforçat les ajudes a les famílies, amb increments en les deduccions per naixement, adopció o acolliment, així com mesures de suport a la conciliació i educació.
També es mantenen els beneficis fiscals per als afectats per la DANA, amb deduccions del 100 % en la reparació de l’habitatge habitual i incentius de fins al 45 % per a la inversió en empreses afectades.
La campanya de la renda es podrà presentar per internet fins al 30 de juny, amb reforç de l’atenció telefònica i presencial en diversos municipis de la Comunitat Valenciana.
