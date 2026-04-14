Pérez Llorca es reunix amb ASCER per a analitzar la situació del sector ceràmic

Diàleg amb el sector per a reforçar la competitivitat
Participació institucional i suport a un sector estratègic
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s’ha reunit amb representants de l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) per a analitzar la situació actual del sector ceràmic en la Comunitat Valenciana.
En la trobada també han participat la consellera Marian Cano, així com la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, junt amb el president d’ASCER, Ismael García, i altres membres destacats de la patronal.
Durant la reunió s’han abordat els principals reptes del sector del taulell, considerat estratègic per a l’economia valenciana, amb l’objectiu de reforçar la seua competitivitat i analitzar possibles línies de suport institucional.
Esta trobada s’emmarca en la voluntat del Consell de mantindre un diàleg constant amb els sectors productius clau de la Comunitat Valenciana.