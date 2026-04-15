Pérez Llorca qualifica d’“irresponsable” el decret del Govern per a regularitzar migrants i confirma que la Generalitat el recórrerà

El Consell anuncia batalla política i jurídica i critica la falta de recursos
Defensa de la “política útil” i balanç de mesures econòmiques, socials i sanitàries
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha qualificat d’“irresponsable” el decret del Govern per a la regularització extraordinària de migrants i ha confirmat que la Generalitat el recórrerà davant els tribunals “en defensa del sistema sanitari i social de la Comunitat Valenciana”.
Durant la Sessió de Control a Les Corts, ha assegurat que la Comunitat Valenciana atén actualment 595 menors migrants no acompanyats i ha denunciat que el nou sistema suposarà l’arribada de 1.900 menors addicionals sense finançament ni recursos suficients.
El president ha afirmat que el Consell “donarà la batalla política i jurídica” contra una mesura que, segons ha assenyalat, posa en risc el sistema sanitari i de polítiques socials de la Comunitat. També ha criticat la infrafinançament autonòmic i la falta de fons com el Fons de Liquiditat Autonòmica o el Fons de Nivellació.
Així mateix, ha reprotxat a l’Executiu central la gestió del repartiment de menors migrants, en considerar que respon a interessos polítics i que es fa sense planificació ni recursos per a les autonomies.
En la mateixa sessió, Pérez Llorca ha defensat la “política útil”, destacant l’acord amb sindicats i patronal per a mobilitzar 421 milions d’euros destinats a famílies i empreses davant la crisi derivada de la guerra de l’Iran.
També ha posat en valor mesures en habitatge, ocupació, sanitat i innovació, com l’augment d’ajudes, la creació d’ocupació, el reforç sanitari amb noves unitats i equipament, i l’impuls de l’habitatge protegit.
El president ha conclòs assegurant que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies on més creix l’ocupació, la creació d’empreses i el nombre de treballadors autònoms.