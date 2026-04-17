Compromís Alzira atorga el 13é Guardó Murta a La Fúmiga

Un reconeixement a la música en valencià i la cultura local
Acte amb taula redona sobre el sector musical el 23 d’abril
Compromís Alzira celebrarà el pròxim 23 d’abril de 2026 l’acte de commemoració del 25 d’abril, Dia de les Llibertats Nacionals, amb el lliurament del 13é Guardó Murta al grup musical alzireny La Fúmiga, reconegut com un dels referents de la música en valencià.
L’acte tindrà lloc a la Casa de la Cultura d’Alzira a partir de les 19.30 hores i començarà amb una taula redona sobre la música en valencià, en la qual s’analitzarà l’evolució del sector, la seua situació actual i els reptes de futur, així com el paper de les institucions en la normalització de la llengua.
En el debat participaran l’artista i divulgadora Neus Fontana, la investigadora Susana Díaz Tejedor, el gestor del Feslloc Voro Golfe, el regidor de Cultura Israel Pérez i el diputat de Compromís a les Corts Gerard Fullana, amb la moderació de l’actriu Cristina Soler. També es posarà en valor la trajectòria de La Fúmiga i diverses publicacions relacionades amb la música en valencià.
Després de la taula redona, es procedirà al lliurament del Guardó Murta als integrants de La Fúmiga, en un acte que reconeix la seua aportació cultural i la seua projecció dins i fora del territori valencià. El premi serà entregat pels alcaldes Diego Gómez i Alfons Domínguez.
El guardó distingeix anualment persones i entitats d’Alzira i la comarca que han contribuït a la defensa de la democràcia, la llibertat, la llengua i la identitat valenciana, consolidant-se com un dels reconeixements culturals més significatius del municipi.