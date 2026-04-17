Detinguda per furtar la cartera a un client d’un bar d’Alberic

Furt aprofitant un descuit de la víctima
Investigació policial i detenció de l’autora
La Guàrdia Civil ha detingut una dona com a autora d’un delicte de furt després de sostraure la cartera a un home nord-americà en un establiment d’hostaleria d’Alberic.
Els fets van ocórrer el passat 15 de març, quan la víctima, d’edat avançada, es trobava asseguda dins del local i, sense adonar-se’n, la seua cartera va caure a terra. En eixe moment, una dona, en adonar-se de la situació i aprofitant el descuit, es va acostar per darrere i va sostraure la cartera. En el seu interior hi havia 400 euros i diversa documentació personal.
Els agents van iniciar una investigació amb l’objectiu d’identificar l’autora. Gràcies a la col·laboració de la Policia Local d’Alberic, es van obtenir imatges que van permetre determinar la identitat de la dona.
Finalment, ha sigut detinguda una dona de 35 anys i nacionalitat espanyola com a presumpta autora d’un delicte de furt. La investigació ha sigut realitzada per agents del Punt de la Guàrdia Civil d’Alberic.
Les diligències han sigut remeses al Deganat dels Jutjats d’Alzira.