Diputats i grup municipal del PP presenten la campanya de la renda 2025 a comerços d’Alzira

Hui Alzira ha rebut la visita de diferents diputats autonòmics del Govern de Juanfran Pérez Llorca per a realitzar una campanya informativa sobre la Renda 2025.
Acompanyats per membres del grup municipal, han visitat comerços i negocis per explicar als ciutadans els beneficis fiscals dels quals podran gaudir.
Entre les principals novetats, destaca l’ampliació de les deduccions socials, especialment en l’àmbit sociosanitari i esportiu, així com noves bonificacions en ensenyament musical. Estes mesures beneficiaran milers de contribuents, especialment de les classes mitjanes i treballadores.
En total, un milió de valencians podran acollir-se a estes deduccions, amb un estalvi global pròxim als 100 milions d’euros. També s’han reforçat les ajudes a les famílies (naixement, adopció, acolliment) i les mesures de conciliació i educació, mantenint els beneficis per als afectats per la DANA.
La Generalitat Valenciana aposta per una fiscalitat més justa amb més deduccions socials i suport directe a la ciutadania. La campanya de la renda es podrà presentar fins al 30 de juny, amb atenció telefònica i presencial reforçada.
A més, han fet referència a les novetats judicials relacionades amb el germà de l’ex-president Ximo Puig.