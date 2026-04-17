La Generalitat aposta per la cooperació per a protegir el patrimoni cultural valencià

La secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, ha destacat este compromís en la inauguració d’una jornada celebrada a la Llotja de la Seda amb motiu del Dia Internacional dels Monuments i Llocs.
La protecció del patrimoni és una responsabilitat compartida entre administracions i ciutadania, amb una estratègia de col·laboració a llarg termini.
Entre les iniciatives destaca el Pla Restaura, amb 6 milions d’euros, que ha permés reforçar la rehabilitació del patrimoni històric, amb actuacions en espais com el Convent del Carme, la Cartoixa de Val de Crist o el Monestir de la Valldigna.
També s’han impulsat actuacions d’emergència per a recuperar el patrimoni afectat per la DANA, amb inspeccions i restauracions de béns culturals protegits.
La jornada, celebrada en la Llotja de la Seda, coincideix amb els seus 30 anys com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, reforçant la importància de preservar el patrimoni com a part de la identitat valenciana.