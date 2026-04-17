La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alzira reuniran experts europeus per a parlar de digitalització de museus

Jornada tècnica per a modernitzar i connectar els museus de la Ribera
Participació de sis experts europeus i diversos museus del territori
La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alzira organitzen els dies 21 i 22 d’abril de 2026 una jornada tècnica amb motiu del 30 aniversari de la Mancomunitat, centrada en la modernització i digitalització dels museus de la Ribera.
L’encontre comptarà amb el suport del projecte europeu Interreg Learning Platform i la participació de sis experts internacionals procedents de països com Bèlgica, Irlanda, Bòsnia i Hercegovina, Finlàndia i Estònia, que compartiran experiències i bones pràctiques en transformació digital del patrimoni cultural.
Durant les sessions es debatran reptes clau com la digitalització de col·leccions, l’atracció de nous públics (especialment joves i públic internacional), la sostenibilitat econòmica dels museus, la col·laboració entre institucions i la millora de la comunicació digital i la integració entre entorns físics i digitals.
Hi participaran diversos museus de la comarca, com el MUMA d’Alzira, el Museu Valencià de la Festa d’Algemesí, el Museu Valencià d’Història Natural d’Alginet, el Museu d’Història i Arqueologia de Cullera, l’Espai Joan Fuster de Sueca, la Casa Museu de Turís i el projecte patrimonial de la Taronja a Carcaixent, entre altres.
Entre els experts europeus destaca la participació de professionals com Jeroen Bryon (Bèlgica), especialista en experiència de visitant i innovació digital; Brian Barrett (Irlanda), gestor cultural de Galway; o Diethard Vlaeminck, expert en accessibilitat digital del patrimoni des del Museu KOERS.
També intervindran Senka Ibrisimbegovic (Bòsnia i Hercegovina), vinculada a la modernització de museus d’art contemporani i espais olímpics; Linda Lindroos (Finlàndia), experta en comunicació digital i participació del públic; i Mirjam Krull (Estònia), coordinadora d’iniciatives estratègiques per a la modernització i sostenibilitat dels museus.
Amb esta trobada, Alzira i la Ribera Alta busquen impulsar un model de museu més accessible, connectat i adaptat als nous públics, reforçant la seua projecció cultural a nivell europeu.