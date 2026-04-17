Bars i forns d’Alzira s’unixen per a impulsar la ruta d’esmorzars “Entre pa i borreguet”

Una iniciativa gastronòmica amb 11 bars i 6 forns per a posar en valor el producte local
La campanya se celebrarà del 20 d’abril al 20 de juny amb premis i participació ciutadana
L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, posa en marxa una nova edició de la ruta gastronòmica “Entre pa i borreguet”, que es desenvoluparà del 20 d’abril al 20 de juny de 2026 i que té com a objectiu posar en valor el pa artesà i la tradició de l’esmorzar valencià.
La iniciativa compta amb la participació de 11 bars i 6 forns locals, que treballaran conjuntament per a oferir el “borreguet”, l’entrepà protagonista de la campanya, elaborat amb pa tradicional subministrat pels forns del municipi.
Segons la regidora de Desenvolupament Econòmic, Gemma Alós, esta proposta busca reforçar el teixit econòmic local, impulsant la col·laboració entre forners i hostalers, alhora que es dona visibilitat a la qualitat dels productes d’Alzira i a la creativitat dels professionals del sector.
Durant els dos mesos que dura la ruta, les persones participants podran completar un passaport gastronòmic visitant els establiments adherits i votant els seus esmorzars preferits. El concurs premiarà el millor entrepà, el millor pa i el millor cremaet, fomentant la participació ciutadana.
A més, hi haurà premis per als participants, fins i tot sense completar tota la ruta:
- Amb el passaport complet, 10 persones guanyadores rebran un esmorzar doble i una targeta Alzira de 100 €.
- Amb el passaport parcial, 5 persones guanyadores obtindran un esmorzar doble i una targeta Alzira de 50 €.
L’edició anterior va tindre un gran impacte, amb més de 2.000 participants i més de 115.000 interaccions en xarxes socials, consolidant la ruta com una de les iniciatives gastronòmiques i comercials més destacades del municipi.