Alberic convoca la 53a edició dels Premis Literaris 2026

Narrativa juvenil en valencià i suport a la creació literària
Termini de presentació i condicions de participació
L’Ajuntament d’Alberic ha convocat la 53a edició dels Premis Literaris d’Alberic, amb especial protagonisme del Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil, patrocinat per la família Roig Marí.
La llengua vehicular del certamen serà el valencià, reforçant així el compromís amb la promoció i normalització de la llengua pròpia. Les obres premiades seran posteriorment publicades, fet que dona visibilitat als autors i autores participants.
El termini per a la presentació de treballs finalitza el 27 d’abril de 2026. Els originals s’han d’enviar per correu electrònic a premisliteraris@alberic.es, en format PDF anonimitzat, sense dades personals visibles per garantir l’objectivitat del procés.
A més, cal adjuntar en un correu separat la informació de l’autor o autora: nom i cognoms, categoria o premi al qual opta, adreça, telèfon de contacte i còpia del DNI.
Per a més informació, es poden consultar les bases i la convocatòria oficial a la web de l’Ajuntament d’Alberic.
Bases i convocatòria: https://www.alberic.es/…/53a-edicio-premis-literaris…