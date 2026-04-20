Detingut a Cullera per una plantació de marihuana i maltractament animal

La Guàrdia Civil localitza 400 plantes de cànnabis en una vivenda
S’investiga també la tinença de gallos utilitzats per a baralles
La Guàrdia Civil ha detingut a un home a Cullera com a presumpte responsable d’una plantació de marihuana en una vivenda, així com per un delicte de maltractament animal relacionat amb la tinença de gallos utilitzats per a possibles baralles.
L’actuació es va iniciar després d’un avís per un fort olor a marihuana en la zona. Una vegada al lloc, els agents van confirmar les sospites i van escoltar el so de gallos procedent de l’interior de la vivenda.
Amb autorització del propietari, es va realitzar una inspecció junt amb agents del SEPRONA, localitzant en el garatge un total de 55 gallos de races orientals i espanyoles, alguns amb signes compatibles amb preparació per a baralles. També es van trobar tres gossos de raça potencialment perillosa.
A més, la vivenda disposava d’un enganxament il·legal a la xarxa elèctrica i d’instal·lacions pròpies d’una plantació interior. En l’interior es van descobrir 400 plantes de cànnabis, ja tallades recentment, 126 grams de cabdells, una carabina i material de cultiu valorat en més de 10.000 euros.
En una segona inspecció, amb suport veterinari de la Conselleria d’Agricultura, es van detectar lesions en els animals compatibles amb entrenament per a baralles, així com diverses irregularitats administratives i sanitàries.
El detingut, un home de 29 anys, està acusat de delictes contra la salut pública i maltractament animal, a més de múltiples infraccions relacionades amb la normativa ramadera i de tinença d’animals.