El 73,3 % dels usuaris de Metrovalencia viatja per motius de treball o estudis

Els desplaçaments laborals i acadèmics concentren la major part dels viatges
Prop de la meitat dels usuaris resideix a la ciutat de València
Un informe de l’Índex de Satisfacció del Client 2025 de Metrovalencia revela que el 73,3 % dels usuaris utilitza la xarxa de metro i tramvia per motius de treball o estudis. L’estudi s’ha elaborat a partir de 3.278 entrevistes a persones majors de 15 anys.
Dels desplaçaments analitzats, el 41,8 % està relacionat amb l’activitat laboral, mentre que el 31,5 % correspon a motius acadèmics, convertint estes dues raons en les principals causes d’ús del transport públic.
Altres motius de viatge són l’oci (9,8 %), les visites a familiars o amistats (7,4 %), gestions (6,6 %), serveis mèdics (4,7 %), compres (4,2 %) i turisme (1 %).
L’estudi també destaca diferències segons el mitjà: les línies de metro s’utilitzen més per treball, mentre que en les línies de tramvia 4 i 6 predominen els desplaçaments d’estudiants.
Pel que fa a la residència, el 45,9 % dels usuaris viu a la ciutat de València, el 52 % en altres municipis de la província i el 2,1 % en altres zones d’Espanya o l’estranger.
Entre els municipis amb més ús destaquen Torrent, Mislata, Burjassot i Paterna, entre altres localitats de l’àrea metropolitana.
En conjunt, les dades reflectixen que Metrovalencia és un mitjà de transport clau per a l’activitat quotidiana, especialment per a la mobilitat laboral i educativa a l’àrea metropolitana de València.