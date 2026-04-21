12 nous administratius s’incorporen a la plantilla de l’Ajuntament de Sueca per a reforçar els servicis municipals

Incorporació de personal per a millorar l’atenció ciutadana i reduir la càrrega administrativa
Impuls a l’ocupació pública amb la major oferta de places en la història del consistori
El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit l’acte de presa de possessió de 12 nous administratius i administratives, que passen a formar part de la plantilla municipal amb l’objectiu de reforçar els diferents departaments i millorar el servici a la ciutadania.
L’acte ha estat presidit per l’alcalde, Julián Sáez, qui ha donat la benvinguda al nou personal i ha destacat la importància de dotar l’administració de més recursos davant l’augment de la càrrega burocràtica. Dels nous incorporats, 10 són funcionaris de carrera i 2 accedixen per promoció interna.
Les noves places s’han distribuït en diversos departaments com Acció Social, Cultura, Recursos Humans, Intervenció, Contractació, Urbanisme o Secretaria, contribuint a millorar l’eficiència i el funcionament intern de l’Ajuntament.
La regidora de Personal, Noelia Benedito, ha subratllat que el consistori està treballant en la major oferta d’ocupació pública de la seua història, amb la previsió de cobrir fins a 62 llocs de treball de manera definitiva, amb l’objectiu de garantir estabilitat laboral i millorar els servicis públics.
A més, l’Ajuntament manté oberts diversos processos de selecció per a cobrir altres llocs com auxiliars administratius, tècnics, personal social i agents de la Policia Local, reforçant així diferents àrees clau de l’administració.
Amb estes incorporacions, Sueca continua avançant en la modernització de la seua plantilla municipal i en la millora de l’atenció i qualitat dels servicis oferits a la ciutadania.