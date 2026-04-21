Alzira triomfa en el concurs de gaspatxo de Tous amb Caníbal Burguer com a guanyador

La localitat de Tous ha celebrat una nova edició del concurs gastronòmic de gaspatxo, convertit en un referent comarcal, amb participació de professionals i gran afluència de públic.
El gran triomfador ha sigut Caníbal Burguer d’Alzira, guanyador del primer premi de 3.000 euros. El segon lloc també ha sigut per a Alzira, amb El Greco Restaurante, mentre que el tercer premi ha recaigut en el restaurant Ribera, confirmant el domini comarcal.
La jornada ha destacat per un gran ambient festiu, amb 33 equips cuinant a llenya en ple centre del municipi. El concurs ha servit per a dinamitzar el comerç local i posar en valor la cuina tradicional.
El plat protagonista ha sigut el “gaspatxo de pastor”, elaborat amb carn de caça (conill, llebre o perdiu), torta i herbes aromàtiques.
L’acte ha comptat amb la presència de Cristóbal García, Vicent Mompó i Paco Teruel, participants en el lliurament de premis.
La gastronomia de la Ribera consolida Tous com una cita clau del calendari culinari valencià.