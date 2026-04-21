Carlet posa en valor un pou històric descobert durant les obres de la plaça del Convent i la Vila i la plaça Major

Descobriment d’un pou subterrani de gran profunditat amb alt valor patrimonial
Integració de l’element històric en l’espai públic per a fer-lo visible i accessible
Durant les obres de reurbanització de la plaça del Convent i la Vila i la plaça Major de Carlet, s’ha descobert un pou subterrani de gran profunditat, situat en una zona protegida com a Bé de Rellevància Local (BRL), fet que li atorga un especial interés històric i patrimonial.
El pou presenta una profunditat total d’uns 36 metres, amb una làmina d’aigua a 26,5 metres, la qual cosa evidencia la seua importància estructural i antiguitat. Per les seues característiques, es considera que podria tractar-se de l’antic pou de Sant Vicent Ferrer, vinculat a l’antiga plaça de Jovellanos, encara que esta hipòtesi haurà de ser confirmada amb estudis arqueològics.
Davant este descobriment, l’Ajuntament ha plantejat una actuació que permet compatibilitzar la conservació del pou amb la seua integració en l’espai urbà. La proposta inclou la instal·lació d’una llosa de vidre transitable, que permetrà observar-lo des de la superfície sense comprometre la seua estructura.
Esta solució garantirà la seguretat, ventilació i estabilitat del conjunt, al mateix temps que facilitarà la seua contemplació per part de la ciutadania, convertint-lo en un element visible dins del nou disseny de la plaça.
Segons ha destacat l’alcaldessa, Laura Sáez, esta intervenció permet protegir i posar en valor un element singular del passat de Carlet, reforçant el vincle entre la història local i l’espai públic actual.
Amb esta actuació, el municipi aposta per la conservació del patrimoni històric i la seua integració en la vida quotidiana, convertint-lo en un recurs cultural i identitari per a la ciutadania.