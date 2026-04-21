Els museus de la Ribera aborden els seus reptes en una jornada amb experts europeus

Modernització i digitalització com a eixos principals per al futur dels museus de la comarca
Intercanvi d’experiències amb especialistes de diferents països europeus
Els museus de la Ribera han analitzat els seus principals reptes en una jornada tècnica organitzada pel Departament de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alzira, en el marc del 30 aniversari de la institució, amb la participació de sis experts europeus.
La trobada ha posat el focus en la modernització, la digitalització i la millora de la gestió museística, abordant qüestions com la participació ciutadana, la comunicació, la captació de nous públics, la sostenibilitat econòmica i la creació de continguts digitals.
Els especialistes, procedents de Bèlgica, Irlanda, Bòsnia i Hercegovina, Finlàndia i Estònia, han aportat diferents visions sobre com adaptar els museus als reptes actuals, generant un debat d’intercanvi d’idees amb els equipaments culturals de la Ribera.
A la jornada han participat institucions com el MUMA d’Alzira, que ha acollit la sessió, el Museu Valencià de la Festa d’Algemesí, el Museu Valencià d’Història Natural d’Alginet, el Museu d’Història i Arqueologia de Cullera, l’Espai Joan Fuster de Sueca, la Casa Museu de Turís i el projecte museístic de Carcaixent.
Entre els experts destacats es troben professionals vinculats a la modernització digital de museus, la participació ciutadana i la gestió cultural innovadora, amb experiències en institucions de referència europea.
Com a resultat de la jornada, es preveu elaborar un document de recomanacions per a la modernització i digitalització dels museus de la Ribera, que servirà com a base per a futures actuacions i per a impulsar la seua adaptació als reptes culturals contemporanis.