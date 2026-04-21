La X solidària de l’IRPF permet finançar programes socials que beneficien 232.000 persones

La Generalitat Valenciana ha finançat durant 2026 un total de 938 programes socials a través de la casella de fins socials de l’IRPF, coneguda com la X solidària, beneficiant a 232.000 persones a tota la Comunitat.
La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha presentat la campanya de sensibilització amb el lema “Una X en la teua declaració ho canvia tot”, per a fomentar que més contribuents marquen esta opció.
Marcar la X solidària permet destinar el 0,7% de l’impost a projectes socials sense cost addicional, i és compatible amb altres opcions de la declaració.
Durant l’any passat, més d’1,3 milions de valencians i valencianes i més de 36.000 empreses van marcar esta casella, consolidant una via clau de finançament del tercer sector.
En total, la Generalitat ha destinat més de 38,7 milions d’euros a programes socials, amb actuacions en una trentena de municipis.
Els fons s’han destinat principalment a persones amb discapacitat (6 milions d’euros), inclusió social (4,3 milions) i infància i adolescència (3,2 milions), així com a persones majors, famílies i col·lectius vulnerables.
La consellera ha fet una crida a la ciutadania a participar en esta iniciativa, destacant que darrere de cada X hi ha persones i projectes que milloren la vida de milers de famílies.
