La XXII Fira del Llibre de Manises tanca la Setmana de les Lletres amb gran participació infantil i èxit de públic

Manises ha posat el punt final a la Setmana de les Lletres amb la celebració de la XXII Fira del Llibre, una jornada marcada per la cultura, la participació infantil i un gran èxit de públic.
La plaça Rafael Atard es va omplir d’activitat durant tot el dia, amb una programació que va incloure presentacions literàries, teatre, espectacles de circ i tallers infantils.
Els xiquets i xiquetes han sigut protagonistes, participant activament en activitats per fomentar la lectura i la creativitat en un ambient lúdic i educatiu.
La fira ha reunit llibreries, autors i il·lustradors, consolidant-se com un espai cultural i familiar amb gran afluència de públic.
Amb esta edició, Manises reforça el seu compromís amb la promoció de la lectura des de les primeres edats i la dinamització cultural del municipi.