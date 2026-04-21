La XXII Fira del Llibre de Manises tanca la Setmana de les Lletres amb gran participació infantil i èxit de públic

Manises ha posat el punt final a la Setmana de les Lletres amb la celebració de la XXII Fira del Llibre, una jornada marcada per la cultura, la participació infantil i un gran èxit de públic.

La plaça Rafael Atard es va omplir d’activitat durant tot el dia, amb una programació que va incloure presentacions literàries, teatre, espectacles de circ i tallers infantils.

Els xiquets i xiquetes han sigut protagonistes, participant activament en activitats per fomentar la lectura i la creativitat en un ambient lúdic i educatiu.

La fira ha reunit llibreries, autors i il·lustradors, consolidant-se com un espai cultural i familiar amb gran afluència de públic.

Amb esta edició, Manises reforça el seu compromís amb la promoció de la lectura des de les primeres edats i la dinamització cultural del municipi.

