Algemesí millora l’enllumenat públic del carrer Pasqual Ferrer, greument afectat per la riuada

Renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED per a reforçar la seguretat i l’eficiència energètica
Una actuació de millora urbana amb solucions més resistents davant futures incidències
L’Ajuntament d’Algemesí ha executat la renovació de l’enllumenat públic del carrer Pasqual Ferrer amb la instal·lació de 18 nous fanals LED, situats aproximadament cada 20 metres per a millorar la il·luminació i la seguretat de la zona, especialment afectada per la riuada del passat mes d’octubre.
La intervenció ha suposat una inversió de 9.197,74 euros i ha permés augmentar la intensitat lumínica del carrer, millorant la sensació de seguretat fins i tot per damunt dels nivells previs a la catàstrofe.
El nou sistema d’enllumenat s’ha dissenyat com una instal·lació aèria amb fanals centrats al mig del carrer, una solució més resistent i duradora, ja que evita problemes derivats de l’aigua, el fang i les incidències causades per rosegadors.
Segons el consistori, esta zona ja presentava incidències abans de la riuada, amb trencaments de cable i problemes de manteniment, que es van agreujar posteriorment amb els efectes de les pluges i l’acumulació de fang.
La regidora de Serveis Públics, Carmina Borrás, ha destacat que esta actuació dona resposta a una demanda veïnal històrica i permet solucionar problemes recurrents, alhora que la tecnologia LED aporta una major eficiència energètica i millor il·luminació de l’espai públic.
En una fase posterior, està previst retirar els elements provisionals, de manera que el carrer quede diàfan i sense obstacles, millorant així la seua funcionalitat i aspecte urbà.