Alcàsser es consolida com a referent cultural amb la II edició del Festival Musical Vila d’Alcàsser

Alcàsser torna a situar-se en el mapa cultural amb la segona edició del Festival Musical Vila d’Alcàsser, una proposta amb concerts, sarsuela i experiències musicals entre abril i maig.
El certamen, impulsat per l’Ajuntament, oferix cinc cites en diferents espais, amb protagonisme del Centre Cultural Cristóbal Soler.
El festival ha comptat amb la presentació del disc dedicat a Juan Velert i una Gala de Sarsuela amb artistes com Mari Carmen Fortea i Javier Palacios.
La programació inclou el concert “El Amor Brujo. Falla 150 anys” en homenatge a Manuel de Falla, una experiència Candlelight a l’Església de Sant Martí Bisbe i la clausura amb l’òpera “El Barbero de Sevilla” interpretada per l’orquestra ESMAR.
Des de l’Ajuntament destaquen l’aposta per acostar la música a tots els públics i reforçar la vida cultural del municipi.
El Festival Musical Vila d’Alcàsser es reafirma com una cita cultural de referència a la comarca.