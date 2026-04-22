València estudia aprofitar l’energia de les canonades d’aigua per a reduir el consum urbà

Un projecte innovador per a millorar l’eficiència energètica de la ciutat
La UPV, Emivasa i l’Ajuntament analitzen l’ús de xarxes d’aigua com a font d’energia
L’Ajuntament de València, la Universitat Politècnica de València i EMIVASA estan desenvolupant un projecte d’investigació per a estudiar l’aprofitament energètic de les canonades d’aigua de baixa pressió com a font d’energia tèrmica per a edificis urbans.
La iniciativa, finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació, analitza la possibilitat d’utilitzar la calor de l’aigua que circula per la xarxa urbana mitjançant sistemes de bombes de calor, amb l’objectiu de reduir el consum energètic destinat a calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.
El projecte, impulsat pel grup ITACA de la UPV, estudia tant la viabilitat tècnica com hidràulica de la proposta, aprofitant infraestructures ja existents sense necessitat de grans obres addicionals. A més, s’estan identificant ubicacions estratègiques a la ciutat on esta tecnologia podria tindre un major impacte, com ara edificis municipals, centres educatius i instal·lacions esportives.
El regidor de Cicle Integral de l’Aigua, Carlos Mundina, ha visitat les instal·lacions del projecte per conéixer els avanços, que situen València com un laboratori d’innovació urbana per a testar solucions d’eficiència energètica en condicions reals.
Amb esta col·laboració, les institucions busquen impulsar un model de ciutat més sostenible basat en la reducció d’emissions, l’estalvi energètic i l’optimització de recursos existents, en línia amb els objectius de transició ecològica.