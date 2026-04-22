Barrachina critica el PSPV tras l’arxivament de la denúncia contra Marciano Gómez

El Consell defensa que no hi havia base en les acusacions
El portaveu acusa Diana Morant de “persecució política” i falta d’eficàcia
El portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha valorat positivament l’arxivament de la denúncia presentada pel PSPV contra el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i ha assegurat que esta decisió confirma que “no existia cap base per a les acusacions”.
Barrachina ha afirmat que la resolució de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha arxivat diligències per set presumptes delictes, evidencia l’ús de denúncies amb finalitats polítiques. En este context, ha carregat contra la ministra Diana Morant, a qui acusa d’“ineficàcia” i de promoure una “persecució política” contra membres del govern valencià.
El portaveu també ha assenyalat una suposada “doble vara de mesurar”, fent referència a investigacions obertes sobre un presumpte desfalco en un organisme estatal, mentre, segons ha indicat, s’han desestimat les acusacions contra el Consell.
A més, ha criticat que el PSPV haja intentat generar sospites sobre la gestió sanitària de la Generalitat amb denúncies que finalment han sigut descartades per la Fiscalia.
Finalment, Barrachina ha defensat la gestió del govern autonòmic, destacant mesures com la reducció de les llistes d’espera, l’increment de la inversió sanitària en més de mil milions d’euros i l’augment de més de mil professionals en el sistema públic de salut.