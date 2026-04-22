Carlet descobreix un pou històric de 36 metres durant les obres del centre urbà

Carlet ha posat en valor un important descobriment patrimonial durant les obres de reurbanització de la plaça del Convent i la Vila i la plaça Major.
Es tracta d’un pou subterrani de gran profunditat localitzat en ple nucli històric de la localitat.
L’estructura presenta una profunditat total d’uns 36 metres, amb més de 26 metres fins a la làmina d’aigua i una columna addicional de més de 9 metres.
El descobriment s’ha produït en una zona ja catalogada com de vigilància arqueològica, fet que reforça el seu valor històric.
Segons les primeres hipòtesis, este pou podria correspondre amb l’antic pou de Sant Vicent Ferrer, vinculat a usos de la comunitat musulmana per a pràctiques religioses.
Davant este descobriment, l’Ajuntament ha plantejat una actuació que permet compatibilitzar la conservació del pou amb la seua integració en l’espai públic.
La proposta contempla la instal·lació d’una superfície de vidre transitable que permetrà observar-lo des de la mateixa plaça.
Esta solució garantirà la seguretat dels vianants, la ventilació i la conservació de l’estructura original.
Amb esta iniciativa, Carlet reforça el seu compromís amb la protecció del patrimoni històric local, recuperant un element singular del passat i integrant-lo en el present com a nou atractiu cultural i turístic del municipi.