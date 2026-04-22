Carlet rehabilita el Teatre El Siglo i el recupera com a espai cultural

El municipi obri el teatre amb jornades de portes obertes del 21 al 23 d’abril
Un projecte per a reforçar el teixit cultural i recuperar un espai emblemàtic
L’Ajuntament de Carlet ha finalitzat la rehabilitació del Teatre El Siglo, un dels espais més emblemàtics del municipi, que torna a obrir-se a la ciutadania abans de la seua inauguració oficial.
Amb motiu d’esta recuperació, el consistori ha organitzat unes jornades de portes obertes del 21 al 23 d’abril, que permeten als veïns i veïnes redescobrir este espai cultural renovat i conéixer de primera mà el resultat de les obres.
La rehabilitació del teatre suposa una aposta clara per la recuperació del patrimoni local i per la dinamització de la vida cultural del municipi. Segons el consistori, l’objectiu és reforçar el teixit cultural de Carlet i tornar a posar en valor un espai històric per a l’activitat artística i social.
Amb esta actuació, el municipi recupera un equipament que aspira a convertir-se de nou en un referent cultural i de trobada per a la ciutadania.