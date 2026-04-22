El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ja té els 12 finalistes de la Comunitat Valenciana

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ja coneix els 12 participants que competiran en la gran final del 13 de setembre.
La 3a semifinal autonòmica, celebrada al Parc Ribalta, ha reunit 40 professionals, que han lluitat per una plaça en este certamen gastronòmic degà.
Centenars de visitants han seguit en directe l’elaboració de les paelles, cuinades en igualtat de condicions i seguint la recepta oficial.
La regidora de Turisme, Teresa Ribes, ha destacat l’èxit de participació i les 63 preinscripcions registrades enguany.
El director del certamen, Tony Landete, ha subratllat la consolidació de la semifinal autonòmica davant l’interés creixent del sector.
Els 12 restaurants classificats per a la final són: Taverna del Port, Restaurant Vaivén, Casa Quitín, La Palmera, Isabel Playa, Ca Ladio, La Garrofera, Goya Gallery, Setaigües, La Llarga, Los Mejillones 3 i Ca Teresa.
A més, les paelles s’han pogut degustar amb una finalitat solidària, destinant la recaptació a una associació de pacients oncològics.
La millor paella valenciana es decidirà a Sueca el pròxim setembre.