Justícia garanteix estabilitat en el jutjat que instrueix la causa de la riuada

La consellera assegura que no es reduiran els funcionaris durant el procés d’estabilització
La Generalitat impulsa un pla per consolidar 200 places i reduir la temporalitat judicial
La consellera de Justícia, Nuria Martínez, ha visitat el Tribunal d’Instància de Catarroja per a traslladar el compromís de la Generalitat de garantir que el jutjat que instrueix la causa de la riuada mantindrà el mateix nombre de funcionaris durant tot el procés d’estabilització de les plantilles.
Segons ha explicat, en el cas de Catarroja, no es produirà cap reducció de personal i la magistrada comptarà en tot moment amb els recursos necessaris per a continuar amb la instrucció. L’objectiu, ha remarcat, és evitar que es quede cap buit en el jutjat mentre es du a terme la reorganització del personal.
Martínez ha detallat que el pla d’estabilització permetrà convertir 200 de les 438 places de reforç judicial existents en estructurals a partir de l’1 de juliol, amb la finalitat de reduir la temporalitat i millorar l’eficiència del sistema judicial. També ha subratllat que es garantirà una transició ordenada per a no afectar ni els professionals ni la ciutadania.
La consellera ha explicat que els reforços judicials han augmentat de manera significativa en l’última dècada, passant de 38 places en 2015 a 438 en 2025, fet que considera una situació que evidencia la necessitat de consolidar estos llocs com a estructurals per a evitar sobrecàrregues en els jutjats.
Finalment, ha destacat que este procés respon a una modernització de l’Administració de Justícia, amb l’objectiu de fer-la més estable, eficient i adaptada a les necessitats reals del sistema judicial.