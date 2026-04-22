La Diputació de València invertix 12 milions d’euros per a recuperar 30 espais patrimonials valencians

La Diputació de València ha anunciat una inversió de prop de 12 milions d’euros per a la recuperació de 30 elements patrimonials en 13 comarques valencianes, dins del Pla de Recuperació del Patrimoni.
Un programa que es reprén després de huit anys amb l’objectiu de restaurar edificis històrics com castells, torres, palaus o ermites.
En esta convocatòria s’han aprovat projectes en 30 municipis, amb inversions que superen els 100.000 euros i poden arribar fins al milió d’euros en el cas de Béns d’Interés Cultural.
Entre les actuacions destaquen la rehabilitació de palaus a Benissuera, Quartell i Alfara del Patriarca, intervencions en torres de l’Eliana i Montroi i la recuperació del monestir de Xàtiva.
El pla contempla una ampliació de 5 milions d’euros per atendre totes les sol·licituds.
A més de conservar el patrimoni, les actuacions busquen generar activitat econòmica, impulsar el turisme i fixar població als municipis.
La Diputació reforça així la seua aposta per la conservació del patrimoni valencià i el seu paper com a motor de desenvolupament local.