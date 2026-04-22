La Gossa Sorda torna als escenaris amb dos concerts multitudinaris a Picassent

El grup valencià La Gossa Sorda torna als escenaris i ho farà amb força a Picassent, on donarà inici a la seua nova gira “A Tornallom” amb dos concerts els dies 24 i 25 d’abril.
S’espera una assistència que podria superar les 30.000 persones, convertint la cita en un dels esdeveniments musicals més destacats de la temporada.
El cartell es completarà amb artistes de l’escena valenciana com Sociologia Animal, Tito Pontet, JazzWoman i Nonai Sound.
A més de la música, les dos nits comptaran amb la participació de col·lectius socials vinculats a causes com la dana, l’habitatge, la llengua o el sector agrari.
Davant l’alta demanda, es posaran a la venda noves entrades, ampliant l’aforament.
Picassent es prepara per a viure un dels grans esdeveniments musicals de l’an